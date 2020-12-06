Англия
06 декабря 2020, 23:10
Ливерпуль крупно обыграл Вулверхэмптон
Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча 11-го тура АПЛ, в котором коллектив Юргена Клоппа не позволил конкурентам по чемпионской гонке образовать отрыв (4:0).
Ливерпуль — Вулверхэмптон, football.ua / getty images
06 декабря 2020, 23:10
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Вулверхэмптон 4:0
Голы: Салах, 24, Вейналдум, 58, Матип, 67, Семеду, 77 (авт.)
Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс (Александер-Арнольд, 68), Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон (Кейта, 81), Вейналдум — Салах, Фирмино (Жота, 73), Мане.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Боли, Коуди, Марсал — Моутиньо, Невеш (Силва, 60), Дендонкер — Траоре, Поденсе (Аит-Нури, 71), Нету (Витинья, 79).
Предупреждения: Н. Уильямс — Моутиньо.