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Ливерпуль — Вулверхэмптон 4:0
Голы: Салах, 24, Вейналдум, 58, Матип, 67, Семеду, 77 (авт.)

Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс (Александер-Арнольд, 68), Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон (Кейта, 81), Вейналдум — Салах, Фирмино (Жота, 73), Мане.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Боли, Коуди, Марсал — Моутиньо, Невеш (Силва, 60), Дендонкер — Траоре, Поденсе (Аит-Нури, 71), Нету (Витинья, 79).

Предупреждения: Н. Уильямс — Моутиньо.