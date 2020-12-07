Англия

Правый защитник мадридского Атлетико может в скором времени вернуться на Туманный Альбион.

Как сообщает британское издание The Telegraph, английский правый защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер заинтересовал Манчестер Юнайтед.

Источник утверждает, что в поисках игроков для усиления оборонительной линии наставник "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер держит экс-игрока лондонского Тоттенхэма и Бернли на первой позиции в списке кандидатов.

Текущее соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до 2022 года, однако своими выступлениями в новом сезоне он не только застолбил место в стартовом составе, но и вынудил руководство искать возможности для пролонгации действующего контракта, на чем настаивает и главный тренер Атлетико Диего Симеоне.

30-летний Киран Триппьер является воспитанником Манчестер Сити, однако за основную команду так и не смог сыграть ни одного поединка, проскитавшись по арендам, после чего перешел в Бернли, из которого, транзитом через Тоттенхэм, попал в столицу Испании летом 2019 года за 22 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Следующий матч с возможным участием Триппьер мадридскому Атлетико предстоит сыграть в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА на выезде против РБ Зальцбург. Игра состоится в среду, 9 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.