Англия

Футболист раскритиковал фанатов за проявления расизма.

В поединке между Миллуолом и Дерби в матче Чемпионшипа случился неприятный эпизод. В начале матча, когда игроки встали на одно колено дабы поддержать акцию против расизма в мире, фанаты начали освистывать их действия.

Этот эпизод прокомментировал нападающий Уотфорда Трой Дини. Англичанин остался недоволен реакцией фанатов, и пообещал, что если такое случится в игре против "лосей", поединок не состоится.

"Мы все равно станем на одно колено, даже если они будут свистеть в наш адрес. Если же подобное будет продолжаться, мы — игроки Уотфорда, просто развернемся и покинем поле. Мы играем в футбол не для того, чтобы подвергаться расовым оскорблениям, а чтобы приносить людям радость".

"Фанаты могут себе позволить сказать, что у меня большая голова и зубы как у акулы. Но если они оскорбят меня на расовой почве, я не собираюсь стоять и принимать это. Я не буду бить человека, который освистывает меня, но матч точно не состоится. Просто потому что меня оштрафуют за насилие, и клуб подвергнут санкциям", — сказал Дини в интервью talkSPORT.

На данный момент Уотфорд занимает седьмое место в Чемпионшипе. Их матч против Миллуола состоится 29-го декабря на поле "львов".