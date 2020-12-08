Англия

Ди Си Юнайтед планирует пригласить в свою команду плеймейкера Арсенала.

Атакующий полузащитник Месут Озил не попал в текущем сезоне в заявку Арсенала как на английскую Премьер-лигу, так и на Лигу Европы, поэтому в прессе активно обсуждается будущее некогда одного из лучших распасовщиков мира.

Как сообщает A Bola, в подписании 32-летнего немца заинтересован Ди Си Юнайтед, который в нынешней кампании не сумел пробиться в плей-офф МЛС.

Клуб из Вашингтона определил Озила в качестве своей приоритетной цели. Несмотря на то, что видеть футболиста в стане своей команды хочет Фенербахче, продолжение карьеры в США выглядит для Месута более привлекательным вариантом.

Напомним, ранее главный тренер Арсенала Микель Артета объяснил, почему Месут Озил остался вне заявки его команды на сезон-2020/21. Нынешний контракт немецкого плеймейкера с "канонирами" рассчитан до лета 2021 года.