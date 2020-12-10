Англия

"Манкунианцы" раздумывают над укреплением полузащиты.

Руководство Манчестер Юнайтед вновь рассматривает вариант с приобретением полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает The Athletic.

Напомним, в сентябре английский футболист подписал с бирмингемцами новый пятилетний контракт, но СМИ не прекращали сватать игрока в топ-клубы.

Ранее сообщалось, что Вилла готова к продаже Грилиша, но намерена запросить за его трансфер не менее 100 миллионов фунтов.

25-летний англичанин, который порталом Transfermarkt оценивается в 45 млн евро, в текущем сезоне за 10 сыгранных поединков на клубном уровне обеспечил 12 результативных действий (по 6 голов и голевых передач) за 900 минут на футбольном поле.