Англия

Подписание английского полузащитника обойдется желающим в круглую сумму.

Как сообщает английское издание Telegraph, бирмингемская Астон Вилла выразила твердую позицию о своем желании начинать переговоры с возможными претендентами на полузащитника команды Джека Грилиша с суммы в 100 млн фунтов стерлингов.

25-летний англичанин, который порталом Transfermarkt оценивается в 45 млн евро, в текущем сезоне за 10 сыгранных поединков на клубном уровне обеспечил 12 результативных действий (по 6 голов и голевых передач) за 900 минут на футбольном поле.

Также, Джек принимал участие в трех официальных матчах своей национальной команды, с момента дебюта в начале сентября этого года, но голов не забивал, раздав две голевые в двух товарищеских матчах.

Прошлой зимой Манчестер Юнайтед активно претендовал на подписание футболиста, а уже в этом футбольном году в борьбу активно вклинились их соседи по городу, Манчестер Сити, и Эвертон.

Следующий возможный матч с участием Джека Грилиша состоится не в пятницу, против Ньюкасла, как планировалось, а через неделю — в гостях у Вулверхэмптона. "Сороки" отправились на карантин из COVID-19.