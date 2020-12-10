Англия

Норвежский тренер продолжать работать во главе "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед завершил групповой этап Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы, что стало большим разочарованием.

Тем не менее, как сообщает The Guardian, руководство "красных дьяволов" не собирается прощаться с норвежским специалистом.

Что касается внутреннего первенства, то там Манчестер Юнайтед идет на шестом месте с 19 баллами и одной игрой в запасе по сравнению со своими оппонентами.

Руководство клуба верит, что команда сможет побороться за победу в чемпионате, а также довольно перестройкой, которую проводит тренер.

Напомним, что Оле-Гуннар Солскьяер после матча с Лейпцигом заявил, что его команда не заслужила выйти в плей-офф Лиги чемпионов.