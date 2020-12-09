Англия

Специалисту не нравятся высказывания Мино.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал высказывания агента полузащитника клуба Поля Погба Мино Райолы.

Райола в недавнем интервью сообщил, что между Погба и Манчестер Юнайтед все кончено.

"В нашей команде все футболисты держатся вместе. Но не все это понимают. Чем раньше агент Погба поймет, что футбол — это командный вид спорта, что мы работаем исключительно сообща, тем лучше.

Возможно, в этой ситуации это все, что я могу сказать. Больше обсуждать Райолу я не намерен", — сказал Солскьяер в интервью ВВС.

Нынешний контракт Погба с МЮ действует до 2022 года. В СМИ уже сообщалось, что он может покинуть клуб в статусе свободного агента.