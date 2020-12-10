Англия

Менеджер Манчестер Сити заявил, что форвард команды не примет участие в дерби.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что аргентинский нападающий Серхио Агуэро не выйдет на поле в поединке 12-го тура Английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

"Мы должны посмотреть, как его тело и организм отреагируют на сегодняшний матч, но самое главное то, что он уже приступил к тренировкам в общей группе. Сможет ли он выйти на поле в игре против Манчестер Юнайтед? Нет", — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что Агуэро пропустил значительную часть матчей этого сезона из-за травмы.

Возвращение форварда "горожан" на поле состоялось в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Марселя (3:0). В этом поединке аргентинец вышел на замену на 66-й минуте и успел отличиться забитым голом.

В текущем сезоне нападающий провел в составе Сити пять матчей, в которых забил два гола.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити состоится в субботу, 12 декабря. Начало поединка в 19:30.

Ранее сообщалось, что Интер может пригласить Агуэро в 2021 году.