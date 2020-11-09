Италия

"Нерадзурри" раздумывают над вариантом с форвардом.

Руководство Интера рассматривает вариант с приглашением в команду нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро в 2021 году, сообщает Calciomercato.

Напомним, что действующее соглашение аргентинского футболиста истекает будущим летом, и "горожане" намерены заполучить игрока бесплатно.

По данным источника, Агуэро может как продлить контракт с Сити, так и вернуться в Аргентину в состав Индепендьенте.

Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в услугах нападающего Барселоны Лионеля Месси.