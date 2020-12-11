Англия

Португалец рассказал о прогрессе хавбека.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение об игре полузащитника команды Джованни Ло Челсо.

"Джио в прошлом сезоне он достиг невероятного уровня. Потом он получил травму, и в этом сезоне предсезонная подготовка для него не проводилась.

Я сказал пару раз, что Джио нужно немного больше времени. У него есть это время. Он играет в Лиге Европы, он обычно выходит со скамейки запасных в Премьер-лиге. Он хорошо сыграл последний матч, и он сыграл очень хорошо в Лиге Европы", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист заявил, что понимает причины недовольства полузащитника Деле Алли.