Португалец признает проблему с полузащитником.
Жозе Моуриньо, getty images
11 декабря 2020, 08:59
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что понимает недовольно полузащитника Деле Алли из-за отсутствия игровой практики.
"Давайте не будем убегать от реальности. Игрок на скамейке запасных, который понимает, что все пять замен были использованы, конечно, не счастливый игрок, и я бы не ожидал, что он будет счастлив", — цитирует Моуриньо Goal.
Напомним, в поединке шестого тура Лиги Европы Тоттенхэм, без помощи Алли, сумел обыграть Антверпен (2:0).
Ранее португальский специалист дал свой прогноз касательно будущего фаворита плей-офф Лиги Европы.