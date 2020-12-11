Лига Европы

Португалец признает проблему с полузащитником.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что понимает недовольно полузащитника Деле Алли из-за отсутствия игровой практики.

"Давайте не будем убегать от реальности. Игрок на скамейке запасных, который понимает, что все пять замен были использованы, конечно, не счастливый игрок, и я бы не ожидал, что он будет счастлив", — цитирует Моуриньо Goal.

Напомним, в поединке шестого тура Лиги Европы Тоттенхэм, без помощи Алли, сумел обыграть Антверпен (2:0).

Ранее португальский специалист дал свой прогноз касательно будущего фаворита плей-офф Лиги Европы.