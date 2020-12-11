Англия

"Канониры" намеревались отправить игрока в Италию.

Руководство Арсенала пять раз за последние годы вело переговоры с Ювентусом о продаже полузащитника Месута Озила, утверждает Calciomercato.

По данным источника, туринцы были заинтересованы в услугах немецкого футболиста, но не стали приобретать игрока из-за его высокой зарплаты.

Отмечается, что Озил покинет Арсенал уже в ближайшее трансферное окно, так как не входит в планы главного тренера команды Микеля Артеты.

Ране сообщалось, что Озил может переехать в США, где в его услугах заинтересован один из аутсайдеров МЛС.