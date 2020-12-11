Англия

Похоже, пути хавбека и клуба вскоре вновь разойдутся.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не хотел возвращаться в клуб в 2016 году, утверждает The Independent.

По данным источника, у французского футболиста были и другие варианты продолжения карьеры, в том числе ПСЖ, Реал и Барселона.

Отмечается, что вернуться в стан Юнайтед футболиста убедил Ювентус, который получил щедрое предложение в 90 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Погба может в летнее трансферное окно вновь стать игроком туринцев, так как не намерен оставаться в Манчестере.