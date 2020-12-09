Италия

Функционер пока не готов обсуждать возможность возвращения полузащитника в итальянский клуб.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи после очередного появления информации о том, что Поль Погба может покинуть Манчестер Юнайтед, заявил, что в туринском клубе очень любят этого футболиста и считают его прекрасным игроком.

"Сейчас неправильно задавать вопросы о том, заинтересованы ли мы в трансфере Погба. Я думаю, это будет довольно дорого. Мы очень любим его и знаем, что он великолепный игрок, но сейчас он футболист Манчестер Юнайтед", — приводит слова Паратичи Football Italia.

Напомним, что недавно агент игрока Мино Райола заявил, что Погба покинет свой нынешний клуб, а его следующей командой, возможно, станет Ювентус.

До этого сам французский футболист говорил, что переживает в Манчестере самый сложный период в своей карьере. Контракт Погба с МЮ рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне игрок провел в составе "красных дьяволов" 14 игр, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента.