Англия

"Горожане" находятся в поисках нового нападающего.

Нападающий дортмундский Боруссии Эрлинг Холанд попал в сферу интересов Манчестер Сити, который ведет работу над поиском потенциальной замены Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Нынешний контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до конца текущего сезона и, по всей видимости, стороны не будут его продлевать.

Таким образом, Холанд уже предстоящим летом может заменить Агуэро в Манчестер Сити, если, конечно, удастся договориться о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола обсуждал с руководством Ман Сити возможность подписания Харри Кейна из Тоттенхэма.