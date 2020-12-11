Англия

Команда Марсело Бьелсы не знает побед в пяти домашних поединках подряд.

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед принимал на своем поле Вест Хэм.

Несмотря на то, что "павлины" повели в счете уже на 6-й минуте благодаря точному удару Клиха с пенальти, удержать победный результат им было не суждено.

Более того Вест Хэм добыл в гостях у Лидса три очка, которые позволили ему вернуться в еврокубковую зону (как минимум, временно). Андрей Ярмоленко вновь не сыграл, оказавшись вне заявки "молотобойцев" на этот матч.

Подопечные Марсело Бьелсы, в свою очередь, не знают побед на Элланд Роуд уже пять матчей подряд: ничьи с Манчестер Сити и Арсеналом, а также поражения от Вулверхэмптона, Лестера и теперь еще Вест Хэма.

Лидс — Вест Хэм 1:2

Голы: Клих, 6 (пен) — Соучкек, 25, Огбонна, 80

Лидс: Мелье — Эйлинг, Купер, Клих, Даллас — Филлипс, Алиоски (Шеклтон, 46), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Родриго — Бэмфорд (Робертс, 74).

Вест Хэм: Фабиански — Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал — Форнальс (Снодграсс, 90), Райс, Боуэн (Джонсон, 85), Соучек, Бенрахма (Нобл, 84) — Алле.

Предупреждения: Алиоски — Фабиански, Нобл.