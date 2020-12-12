Англия

Современные технологии продолжают внедрятся в наиболее популярный национальный чемпионат.

Поединок в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэмом и Лестером станет первым в истории данного состязания, трансляция которого будет доступна телезрителям также и в формате виртуальной реальности (VR).

Это стало возможным благодаря запуску платформы Sky Worlds от бренда спортивных телеканалов в Великобритании и Ирландии Sky Sports, входящего в состав компании спутникового телевидения Sky.

Услуга, которая призвана помочь фанатам получить ощущения от футбольного поединка, будто просмотр идет не в гостиной, а на стадионе, будет доступна для обладателей VIP-подписки на услуги Sky.

В данный момент, использование ограничивается исключительно гарнитурами Oculus Quest.

Глава подразделения Immersive Technology в компании Sky, Мэтт Маккартни, таким образом прокомментировал запуск сервиса: "Sky Worlds — фантастический пример того, как технологии могут помочь воспроизвести реальный жизненный опыт и действительно изменить впечатления от просмотра. Особенно важно это сейчас, учитывая ограничения, которые есть у фанатов, на личное посещение спортивных мероприятий".

Вторит ему и Михеер Валавакар, соучредитель и главный исполнительный директор LiveLike, которая занималась адаптацией трансляций для данного формата: "Наша работа со Sky — кульминация четырех лет усилий и испытаний. Сделать это совместно с ведущей вещательной компанией и высшей мировой лигой — значит подтвердить нашу способность создавать уникальные возможности для погружения и просмотра спортивных событий".

Более подробную информацию о сервисе можно получить из официального пресс-релиза на сайте Sky.

Матч Тоттенхэм — Лестер состоится в воскресенье на следующей неделе, 20 декабря. Начало в 16:15 по киевскому времени.