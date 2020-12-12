Англия

Наставник Манчестер Сити рассказал об ожиданиях от принципиальной игры против Манчестер Юнайтед и кадровой ситуации в его команде.

Центральным поединком двенадцатого тура английской Премьер-лиги по праву считается дерби Манчестера, в котором Манчестер Юнайтед выступит в качестве хозяев, приняв на своем поле Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Накануне

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола перед данным поединком дал традиционное интервью, в котором рассказал о двух кадровых потерях в своей обойме перед ответственным противостоянием, а также об ощущениях от ожидания встречи на Олд Траффорд. Слова испанского главного тренера приводит официальный сайт клуба.

"Эрик Гарсия будет отсутствовать две-три недели, а Илкай Гюндоган качественно провел тренировку перед предстоящей игрой, — сообщил Гвардиола, добавив — Серхио Агуэро в старте точно не сыграет".

"За исключением этих двух игроков, все остальные будут готовы выйти на поле. Я не могу разместить всех доступных футболистов на скамейке запасных, согласно этому нелепому ограничению на замены, поэтому парни должны дожидаться своей очереди".

"Намного лучше играть на Олд Траффорде и Этихаде в присутствии болельщиков, — выразил сожаление наставник "горожан" по поводу будущего первого в истории дерби Манчестера без фанатов на трибунах, — В Англии постепенно открываются стадионы, но здесь, в Манчестере, об этом говорить еще рано. Когда руководство страны даст отмашку, мы сделаем все, чтобы зрители вновь смогли наполнять чашу стадиона".

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится в субботу, 12 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.