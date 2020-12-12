Англия

Гол Сигурдссона решил исход поединка.

Челси в рамках двенадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Эвертону и потерпел поражение с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке забил Сигурдссон в середине первой половины игры.

"Пенсионеры", несмотря на поражение, пока что сохранили третье место, а Эвертон поднялся на седьмое место.

Эвертон — Челси 1:0

Гол: Сигурдссон, 22

Эвертон: Пикфорд — Мина, Кин, Холгейт, Годфри — Аллан, Сигурдссон (Андре Гомеш, 83), Дукуре — Ивоби (Дэвис, 86), Ришарлисон (Кенни, 90), Калверт-Льюин.

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл — Ковачич (Гилмор, 82), Маунт, Канте — Хаверц, (Абрахам, 68), Жиру, Вернер.

Предупреждения: Ришарлисон, Дукуре — Канте, Джеймс, Силва

