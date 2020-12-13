Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 12-го тура английской Премьер-лиги.

В очередном поединке национального первенства Ньюкасл сумел образовать победную серию из двух матчей кряду, не без труда обыграв на своем поле Вест Бромвич. "Сорокам" удалось провести быстрый гол, однако уже в начале второго тайма соперники сумели отыграться, в результате чего подопечным Стива Брюса пришлось прилагать дополнительные усилия перед финальным свистком, дабы сохранить свое место в середине турнирной таблицы (2:1).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Ньюкасл — Вест Бромвич 2:1

Голы: Альмирон 1, Гэйл, 82 — Ферлонг, 50

Ньюкасл: Дарлоу — Крафт (Мерфи, 80), Хэйден, Кларк, Льюис (Гэйл, 69) — Ритчи, Лонгстафф, Шелви, Альмирон (Йедлин, 86) — Уилсон, Жоэлинтон.

Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Иванович, О`Ши — Ферлонг, Галлахер (Гросийций, 80), Сойерс, Филлипс — Кровинович — Ахирн-Грант (Остин, 46), Робинсон (Гибс, 46).

Предупреждение: Льюис, Уилсон — Ферлонг, Аджайи, Кровинович.