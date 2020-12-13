Англия

Лондонский клуб призывает полузащитника бороться за место в основном составе.

Как сообщает Sky Sports, лондонский Тоттенхэм занял достаточно жесткую позицию относительно будущей судьбы своего полузащитника Деле Алли, выступив против желания игрока уйти в аренду во время ближайшего трансферного окна.

24-летний английский футболист стал автором двух забитых мячей в восьми матчах этого сезона, однако не принимал участия в матчах английской Премьер-лиги с начала октября, когда "шпорами" был разгромлен Манчестер Юнайтед (6:1).

Основным претендентом на игрока считается французский ПСЖ, который предпринял неудачную попытку переговоров о трансфере прошлым летом.

Во время матча последнего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против бельгийского Антверпена (2:0) Алли совершил демарш, отправившись со скамейки запасных в подтрибунное помещение после того, как Жозе Моуриньо использовал к 68-й минуте все доступные пять замен, но так и не выпустил недовольного своим положением в команде англичанина.

Впрочем, сам португальский наставник воспринял данный эпизод достаточно спокойно: "Давайте не будем убегать от реальности. Важный, по его мнению, для команды игрок сидит на скамейке запасных, и понимает, что после пяти замен он точно не выйдет на поле. Очевидно, что он не будет счастлив. Но каждый игрок, который находится на скамейке, может покинуть ее пределы, если на улице холодная погода, и отправиться в раздевалку. Я только приветствую это".

Ближайший матч лондонского Тоттенхэма с возможным участием в нем Деле Алли пройдет сегодня, 13 декабря, в 16:15. В соперниках по гостевой дуэли у "шпор" — Кристал Пэлас, а Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.