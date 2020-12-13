Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед, Getty Images
13 декабря 2020, 19:10
В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптоном принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед, который является одним из главных аутсайдером на вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона.
Подопечные Ральфа Хазенхюттля отправили в ворота "клинков" три безответных мячей, добыв таким образом разгромную победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед:
Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Адамс, 35, Армстронг, 62, Редмонд, 83
Саутгемптон: Маккарти, Уолкер-Петерс, Бертран, Вестергор, Беднарек, Ромеу (Диалло, 86), Уорд-Праус, Армстронг, Ингз, Адамс (Н'Лундулу, 84), Уолкотт (Редмонд, 80).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Болдок, Стивенс, Бэшэм (Муссе, 70), Иган, Джагелка, Флек, Берге, Ампаду, Макберни (Макголдрик, 48), Шарп (Брюстер, 60)
Предупреждения: Стивенс