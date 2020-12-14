Англия

Норвежец рассказал о силе своей команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что его команда выступает лучше, чем в предыдущих сезонах.

"Если вы сравните наши голы в прошлом сезоне и сейчас, мы находимся впереди по количеству матчей, которые мы сыграли, и количеству забитых голов, будь то дома или на выезде, но это не имеет особого значения.

Я думаю, что более крупные команды играют от обороны, чтобы защищаться от нас и они остаются довольными ничьей против нас. Это, конечно, вызов для нас, но я думаю, что во многих играх мы доказали, что создаем моменты", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист высказал свое мнение о ситуации вокруг полузащитника Поля Погба.