Норвежец рассказал о силе своей команды.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty imgaes
14 декабря 2020, 07:51
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что его команда выступает лучше, чем в предыдущих сезонах.
"Если вы сравните наши голы в прошлом сезоне и сейчас, мы находимся впереди по количеству матчей, которые мы сыграли, и количеству забитых голов, будь то дома или на выезде, но это не имеет особого значения.
Я думаю, что более крупные команды играют от обороны, чтобы защищаться от нас и они остаются довольными ничьей против нас. Это, конечно, вызов для нас, но я думаю, что во многих играх мы доказали, что создаем моменты", — цитирует Солскьяера Goal.
Ранее норвежский специалист высказал свое мнение о ситуации вокруг полузащитника Поля Погба.