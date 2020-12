Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер ответил на вопрос о том, общался ли он с полузащитником своей команды Полем Погба в связи с появившейся информацией о его возможном переходе в другой клуб.

"Я каждый день общаюсь со своими игроками и Погба не является исключением. Главное разочарование этой недели в том, что мы остались без Лиги Чемпионов. На меня не может повлиять то, что говорят чьи-то представители, потому что я сказал об этом все, что хотел", — цитирует Солскьяера в своем Twitter журналист Саймон Стоун.

OGS, asked if spoken to Paul Pogba: "I speak to my players on daily basis. Paul Pogba is no different. Disappointment this week is going out in CL. Whatever anyone’s representatives say can’t affect me. I have said all I want to about that."