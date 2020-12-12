Англия

Менеджер "красных дьяволов" заявил, что его не волнуют слова представителей футболиста.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер ответил на вопрос о том, общался ли он с полузащитником своей команды Полем Погба в связи с появившейся информацией о его возможном переходе в другой клуб.

"Я каждый день общаюсь со своими игроками и Погба не является исключением. Главное разочарование этой недели в том, что мы остались без Лиги Чемпионов. На меня не может повлиять то, что говорят чьи-то представители, потому что я сказал об этом все, что хотел", — цитирует Солскьяера в своем Twitter журналист Саймон Стоун.

OGS, asked if spoken to Paul Pogba: "I speak to my players on daily basis. Paul Pogba is no different. Disappointment this week is going out in CL. Whatever anyone’s representatives say can’t affect me. I have said all I want to about that." — Simon Stone (@sistoney67) December 11, 2020

Напомним, что не так давно агент Погба Мино Райола заявил, что француз хочет покинуть манчестерский клуб, а его следующей командой может стать Ювентус.

Наставник МЮ раскритиковал одиозного агента и напомнил, что футбол – это командная игра.

Сам Погба ранее заявлял, что переживает в Манчестере самый сложный период своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Ювентус может обменять Погба на Роналду.