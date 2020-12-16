Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч 13-го тура АПЛ сезона-2020/21.

У действующего чемпиона английской Премьер-лиги была прекрасная возможность уйти в отрыв от своего главного преследователя, но в гостевом матче против Фулхэма (1:1) Ливерпуль решил не тратить лишние усилия, дабы сохранить силы непосредственно на очную дуэль против Тоттенхэма.

Ливерпуль — Тоттенхэм

Среда, 16 декабря, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Энтони Тейлор (Англия) — главный арбитр встречи. Трансляция на Setanta Sports.

Встреча на Энфилде станет единственной в туре, где будут присутствовать болельщики на трибунах. Сказать, что это важный психологический фактор для команды Юргена Клоппа — ничего не сказать. Ливерпуль даже на тяжелых ногах в матче против Вулверхэмптона в позапрошлом туре (4:0) выглядел заметно преисполненным желания. А тут еще и необходимость обыгрывать прямого конкурента не будет давать расслабиться. Вот только необходимо будет "красным", в первую очередь, перешагнуть через два предыдущих ничейных результата в своей голове. Первое место в турнирной таблице находится для них одномоментно и близко, и так далеко.

Жозе Моуриньо тоже, хитрец еще тот. Второй тайм гостевой встречи Тоттенхэма против Кристал Пэлас (1:1) — вакханалия в исполнении "шпор", которые явно решили экономить силы после удачной первой половины. Как итог, ничейный результат, который позволил Ливерпулю не напрягаться в собственной игре. А ведь могло быть и иначе.

Впрочем, команда Моуриньо и так может быть довольна своими выступлениями. Запаса сил у Тоттенхэма хватает на противостояние на всех фронтах, а серьезных срывов в игре лондонского клуба не было заметно. Амбиции к завоеванию чемпионского титула клубу диктует персоналия его главного тренера, а текущий подбор исполнителей позволяет замахнуться и на такое достижение. Отдельно взятый матч против Ливерпуля, сам по себе, ничего не будет означать в плане дальнейшей борьбы (не стоит забывать о напряженном графике после Рождества), однако определенный потолок возможностей команды показать может.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Жота, Гомес, ван Дейк, Шакири, Тиаго, Цимикас — Ламела.

Статистика личных встреч

Всего игр: 176 (84 победы Ливерпуля, 44 ничьих, 48 побед Тоттенхэма), забитые голы 276:196.

На поле Ливерпуля: 89 матчей (56 побед Ливерпуля, 25 ничьих, 8 побед Тоттенхэма), забитые голы 167:73.

На поле Тоттенхэма: 87 матчей (28 побед Ливерпуля, 19 ничьих, 40 побед Тоттенхэма), забитые голы 109:123.