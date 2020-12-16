Англия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура Премьер-лиги, в котором Лестер примет Эвертон.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Лестер дома сыграет против Эвертона.

Лестер — Эвертон

Среда, 16-е декабря, 20:00. Лестер, Кинг Пауэр. 13-й тур АПЛ.

Выдав трехматчевую серию без поражений подопечные Брендана Роджерса осели на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а последний раз проигрывали в Лиге Европы луганской Заре (1:0). После этого были повержены Шеффилд Юнайтед, АЕК в ЛЕ и Брайтон. Естественно, на матч против Эвертона "лисы" подходят в прекрасном настроении, но не в полной боеготовности.

Из-за различных повреждений не смогут сыграть Амарти Эванс и Перейра. Под вопросом участие в игре Кастаня и Союнчу. Однако и без этих ребят состав команды будет достойным, и это ни для кого не секрет.

Выдав отличную победную серию в начале сезона, к середине первого круга Эвертон мягко говоря подсдулся. Однако от подопечных Карло Анчелотти можно ожидать все, что угодно. Они могут уступить Ньюкаслу и Лидсу, которые пока не ведут борьбу за попадание в топ, а после выиграть у Челси, как это случилось в прошедшем туре. Да и ударная сила у "ирисок" ого-го какая. Доминик Кальверт-Льюин забивает регулярно, и уже может похвастаться 11 голами в 12 играх в этом сезоне. Плюс, Эвертон не выступает в еврокубках, что значительно облегчает им жизнь. В случае победы команда может вернуться в топ-5 чемпионата.

Не помогут Эвертону Делф, Гбамен и Динь. Под вопросом участие в матче Коулмена и Хамеса.

На бумаге фаворитом является именно Лестер. В большинстве своем именно из-за ситуации в турнирной таблице. Но игра обязательно будет зрелищной и стоящей потраченного времени.