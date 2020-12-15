Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Вулверхэмптон и лондонский Челси.

Программа тринадцатого тура английской Премьер-лиги начнется с поединка Вулверхэмптон — Челси.

После неудачной игры против Астон Виллы в минувший уик-энд (0:1), главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту вернул своей команде схему с тремя центральными защитниками, добавив в основной состав Вилли Боли. Также, с первых минут Рубен Невеш заменит получившего красную карточку Жоау Моутиньо, а вместо Адама Траоре с первых минут сыграет Даниэль Поденсе.

От Фрэнка Лампарда серьезной ротации не последовало, а ограничился наставник Челси лишь выходом в первых минут Кристиана Пулишича. Оливье Жиру продолжит отыгрывать ключевую роль на острие атаки.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коади, Саисс — Семеду, Дендонкер, Невеш, Марсал — Нету, Силва, Поденсе.

Запасные: Радди, Хувер, Аит-Нури, Килман, Витинья, Отасови, Траоре.



Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц, Канте, Маунт — Пулишич, Жиру, Вернер.