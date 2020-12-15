Англия
15 декабря 2020, 21:58
Вулверхэмптон одержал волевую победу над Челси
Подопечные Фрэнка Лампарда не могут набрать очки уже два матча кряду в АПЛ (2:1).
Вулверхэмптон — Челси, Getty Images
15 декабря 2020, 21:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Вулверхэмптон — Челси 2:1
Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+4 — Жиру, 49
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Семеду, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Марсал — Нету, Силва (Траоре, 61), Поденсе (Витинья, 90).
Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 71), Канте, Маунт — Пулишич, Жиру (Абрахам, 72), Вернер.
Предупреждения: Поденсе, Семеду — Маунт, Канте