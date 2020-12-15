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Вулверхэмптон — Челси 2:1
Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+4 — Жиру, 49

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Семеду, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Марсал — Нету, Силва (Траоре, 61), Поденсе (Витинья, 90).

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 71), Канте, Маунт — Пулишич, Жиру (Абрахам, 72), Вернер.

Предупреждения: Поденсе, Семеду — Маунт, Канте