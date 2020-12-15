Англия

Вулверхэмптон одержал волевую победу над Челси

Подопечные Фрэнка Лампарда не могут набрать очки уже два матча кряду в АПЛ (2:1).

Вулверхэмптон — Челси, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Вулверхэмптон — Челси 2:1

Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+4 — Жиру, 49



Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Семеду, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Марсал — Нету, Силва (Траоре, 61), Поденсе (Витинья, 90).



Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 71), Канте, Маунт — Пулишич, Жиру (Абрахам, 72), Вернер.



Предупреждения: Поденсе, Семеду — Маунт, Канте