Англия

Футболист охарактеризовал "особенным".

Бывший защитник Тоттенхэма Ян Вертонген, ныне защищающий цвета Бенфики, охарактеризовал коуча "шпор" Жозе Моуриньо.

"Про Моуриньо много чего можно услышать. Для многих он и положительная и отрицательная фигура. Если побеждаешь, проси у него что угодно. Если вы проиграете, то ничего не получите. Жозе очень близок к футболистам. Игроки ради него пойдут и в огонь и в воду. Он для вас будет рядом, сражайтесь за клуб".

"Самая безумная черта характера Моуриньо? Он может накричать на вас на тренировке, а через 10 минут подойдет и обнимет. Но на это не все обращают внимание", — сказал Вертонген в интервью изданию Sporza.

Отметим, Вертонгер выступал за Тоттенхэм с 2012 по 2020 год. За клуб он сыграл больше 230 матчей и был капитаном команды.

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