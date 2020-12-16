Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и лондонский Тоттенхэм.
Рис Уильямс, getty images
16 декабря 2020, 21:17
Ливерпуль примет Тоттенхэм в рамках центрального матча тура чемпионата Англии. У "красных" с первых минут выйдет Рис Уильямса.
Жозе Моуриньо же доверил место в стартовом составе Бену Дэвису и Джованни Ло Чельсо.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Келлехер, Филлипс, Н. Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ло Чельсо, Сон Хын Мин — Кейн.
Запасные: Харт, Регилон, Родон, Уинкс, Алли, Ндомбеле, Моура.
Матч Ливерпуль — Тоттенхэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.