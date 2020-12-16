Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и лондонский Тоттенхэм.

Ливерпуль примет Тоттенхэм в рамках центрального матча тура чемпионата Англии. У "красных" с первых минут выйдет Рис Уильямса.

Жозе Моуриньо же доверил место в стартовом составе Бену Дэвису и Джованни Ло Чельсо.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.



Запасные: Келлехер, Филлипс, Н. Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ло Чельсо, Сон Хын Мин — Кейн.



Запасные: Харт, Регилон, Родон, Уинкс, Алли, Ндомбеле, Моура.

Матч Ливерпуль — Тоттенхэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.