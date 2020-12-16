Англия

Завершились еще два матча 13-го тура АПЛ.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм расписал мировую с Кристал Пэлас (1:1).

На 34-й минуте игры счет открыл Бентеке, однако во втором тайме, на 55-й минуте, силам1и Алле "молотобойцы" сравняли счет.

Отметим, что впервые с ноября после травмы появился на поле Андрей Ярмоленко.

Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Алле, 55 — Бентеке, 34

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 80), Бенрахма (Снодграсс, 88), Форнальс (Лансини, 46) — Алле

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Денн, Куяте, Ворд — Эзе (Аю, 76), Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Шлупп, 85) — Заа, Бентеке

Предупреждения: Бентеке, Миливоеыич

Удаление: Бентеке (вторая желтая)

В параллельном матче Фулхэм играл против Брайтона. Несмотря на обилие моментов у ворот обеих команд голов так и не забивалось.

Фулхэм — Брайтон 0:0

Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо, Айна, Андерсен, Робинсон — Лофтус-Чик (Митрович, 77), Рид (Лемина, 62), Кавалейру, Декордова-Рид (Камара, 62), Лукман — Замбо-Ангисса.

Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Уайт, Лэмпти (Велтман, 78) — Лаллана (Гросс, 86), Марч, Альсате, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 79) — Уэлбек.

Предупреждение: Робинсон