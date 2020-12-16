Завершились еще два матча 13-го тура АПЛ.
Вест Хэм - Кристал Пэлас, Getty Images
16 декабря 2020, 23:58
В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм расписал мировую с Кристал Пэлас (1:1).
На 34-й минуте игры счет открыл Бентеке, однако во втором тайме, на 55-й минуте, силам1и Алле "молотобойцы" сравняли счет.
Отметим, что впервые с ноября после травмы появился на поле Андрей Ярмоленко.
Вест Хэм — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Алле, 55 — Бентеке, 34
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 80), Бенрахма (Снодграсс, 88), Форнальс (Лансини, 46) — Алле
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Денн, Куяте, Ворд — Эзе (Аю, 76), Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Шлупп, 85) — Заа, Бентеке
Предупреждения: Бентеке, Миливоеыич
Удаление: Бентеке (вторая желтая)
В параллельном матче Фулхэм играл против Брайтона. Несмотря на обилие моментов у ворот обеих команд голов так и не забивалось.
Фулхэм — Брайтон 0:0
Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо, Айна, Андерсен, Робинсон — Лофтус-Чик (Митрович, 77), Рид (Лемина, 62), Кавалейру, Декордова-Рид (Камара, 62), Лукман — Замбо-Ангисса.
Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Уайт, Лэмпти (Велтман, 78) — Лаллана (Гросс, 86), Марч, Альсате, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 79) — Уэлбек.
Предупреждение: Робинсон