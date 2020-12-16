Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги центрального матча 13-го тура АПЛ между "красными" и "шпорами" (1:1).

Даже в условиях завершения групповых этапов еврокубковых состязании, в середине текущей недели футбол не покидал нас ни на один день. Среда, так и вовсе, была преисполнена качественными противостояниями в каждый из привычных для уик-энда временных слотов. Однако весь мир ждал вечернего противостояния в рамках тринадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором на поле родного стадиона Энфилд Ливерпуль принимал своего главного, на данный момент, конкурента на тяжелом пути к защите чемпионского титула — лондонский Тоттенхэм.

Положение команд во главе турнирной таблице лишь подогревало и без того обещающее стать напряженным противостояние двух отменных стратегов в лице Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо. По 25 набранных очков в 12 сыгранных, до отчетного, поединках. Можно заметить, что даже лидеры успели растерять уже достаточно баллов на старте сезона в результате слишком напряженного графика. А что уж говорить об остальных командах в такой ситуации. Однако в этот вечер столик был заказан лишь для двоих.

"Шпоры" начали игру плохо. Можно было предугадать, что команда Моуриньо будет встречать соперника относительно низким блоком, но то, что Тоттенхэм не станет делать даже намеки на проведение контратак вплоть до конца финишного отрезка первого тайма — удивило в негативном значении. Ливерпуль по-хозяйски распоряжался мячом на чужой половине и, что характерно, команду напротив это вполне устраивало. Правда, вплоть до того момента, когда пошли первые опасные удары в сторону ворот Льориса.

Роберто Фирмино на 11-й минуте открыл счет спасениям собственных ворот для голкипера соперников, завершив подачу со штрафного с левого фланга от Робертсона ударом головой в левый верхний угол. Как окажется перед самым финальным свистком, в этом эпизоде бразилец просто разминался перед действительно ключевым моментом всего поединка. Следом за ним, последовала и первая попытка Салаха замкнуть прострел с левого фланга — левый защитник "красных" и тут отыграл ключевую роль.

Команда Клоппа много работала при построении атак на чужой половине, но забила свой гол в середине первого тайма, скажем прямо, не самым очевидным образом. Эстетикой в эпизоде на 26-й минуте обладала лишь траектория падения мяча за шиворот Льорису, после заблокированного удара от Салаха со с центрального входа в штрафную.

Эпизод можно было достаточно долго рассматривать с разных ракурсов, чем, собственно, и занялись режиссеры трансляции. Вот только не стоило им при этом пропускать момент с голевой передачей со своей половины поля на ход в левый фланг для Сона от Ло Чельсо на 33-й минуте. По сути, это был первый серьезный выпад на ворота Алиссона.

Быстрый размен точными ударами, наверняка, предполагал бы и продолжение, будь это матч между командами из середины турнирной таблицы. Но когда речь идет о поединках со столь важным турнирным значением, то тут уже не до смелых экспериментов — бойцы разошлись по разным углам для того, чтоб держать зрителя в томительном напряжении в дальнейшем развитии событий на поле.

Начало второго тайма прошло под знаком нереализованных моментов со стороны Стивена Бергвейна. Дважды нидерландца запускали передачи на ход в левый фланг чужой штрафной, столько же раз он пробивал в дальний угол, но явно не хватало третьей попытки — с первого раза последовал промах, а повторный заход завершился попаданием в штангу. При том незначительном количестве моментов у чужой штрафной для "шпор", Стивен просто пил взахлеб из рога изобилия, по сравнению с партнерами.

Очередь неприятно удивлять в атакующей игре во втором тайме перешла к Ливерпулю. Команде Клоппа явно не хватало свежести в ногах, а ведь попутно надо было выдерживать плотное соперничество за центр поля. При этом, скамейке "красных" была, по сути дела, "голой". Пришлось грамотно дозировать расходы оставшихся запасов энергии, а для обострения была выбрана заключительная треть второй половины поединка.

Хозяева раскрылись в атаке, после чего забрали свое. Мане обозначил изначальную угрозу ударом в перекладину с острого угла на левом фланге штрафной, а уже перед заходом встречи в компенсированное время Роберто Фирмино удалось завершить отточенное в начале матча взаимодействие с Робертсоном при подаче со стандарта (углового на левом фланге) точным ударом головой в левую девятку. Вот так чемпион и вернулся на первую строчку.

В следующем туре Ливерпуль сыграет гостевой поединок против Кристал Пэлас, а лондонский Тоттенхэм на своем поле сразится против Лестера.— Тоттенхэм 2:1Салах, 26, Фирмино, 90 — Сон, 33Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87) — Кейн.Предупреждения: Ло Чельсо, Хойбьерг.