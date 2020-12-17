Англия

Португалец недоволен результатом поединка.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое недовольство результатом матча против Ливерпуля (1:2).

"Мы заслужили победу. Я разочарован. Конечно, они больше владели мячом, но когда он у нас был, мы знали, как им навредить, мы должны забивать — второй, третий гол, мы должны забить его, чтобы убить игру.

У них был мяч, но игра была под контролем. В таких матчах, где у вас нет 10 шансов, всего три или четыре, вы должны забить три и одолеть соперника, чего мы не сделали.

Ничья, вероятно, будет честным результатом, но проиграть — это действительно несправедливо — но это футбол", — сказал Моуриньо BBC Radio 5 Live.

Напомним, по итогам центрального поединка тура в таблице АПЛ сменился лидер.