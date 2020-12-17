Перед началом тринадцатого тура Тоттенхэм возглавлял турнирную таблицу, благодаря дополнительным показателям опережая Ливерпуль.

"Мерсисайдцы" обыграли команду Жозе Моуриньо в очном противостоянии и обошли ее в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига, 2020 — 2021

#   17 декабря 2020 и в н п заб про разн о форма
1 Ливерпуль 13 8 4 1 29 19 10 28  
2 Тоттенхэм 13 7 4 2 25 12 13 25  
3 Саутгемптон 13 7 3 3 25 18 7 24  
4 Лестер Сити 13 8 0 5 24 17 7 24  
5 Эвертон 13 7 2 4 23 18 5 23  
6 Челси 13 6 4 3 26 14 12 22  
7 Вест Хэм 13 6 3 4 21 16 5 21  
8 Манчестер Сити 12 5 5 2 18 12 6 20  
9 Манчестер Юнайтед 11 6 2 3 19 17 2 20  
10 Вулверхэмптон 13 6 2 5 13 17 -4 20  

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