Немец высказал свое мнение об игре против "шпор".
Юрген Клопп, getty images
17 декабря 2020, 09:55
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал итоги поединка против Тоттенхэма (2:1).
"Я считаю, что Тоттенхэм забил из офсайда. Винить некого, лучший способ защититься от Тоттенхэма — это держать мяч все время.
Хорошая игра против контратакующего монстра. Над удалось отлично владеть мячом, мы хорошо сыграли в этом компоненте.
Я так счастлив, что мы забили второй гол. Фирмино просто забил невероятный гол головой, я на седьмом небе от счастья за него", — цитирует Клоппа Goal.
Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.