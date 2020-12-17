Англия

Немец высказал свое мнение об игре против "шпор".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал итоги поединка против Тоттенхэма (2:1).

"Я считаю, что Тоттенхэм забил из офсайда. Винить некого, лучший способ защититься от Тоттенхэма — это держать мяч все время.

Хорошая игра против контратакующего монстра. Над удалось отлично владеть мячом, мы хорошо сыграли в этом компоненте.

Я так счастлив, что мы забили второй гол. Фирмино просто забил невероятный гол головой, я на седьмом небе от счастья за него", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.