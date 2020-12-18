Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил.

Так, дисциплинированный футбол Жозе Моуриньо оказался слабее атакующего Юргена Клоппа, Арсенал снова не победил, Челси нужно менять тактическую схему, а Вест Бромвич сменил главного тренера после ничьей с Манчестер Сити.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР

Сыгранность или неподходящая тактическая схема? Челси потерпел поражение от Вулверхэмптона

Бывает и такое... Стоило Челси сойтись в противостояниях с более серьезными соперниками, мы сразу же увидели существующие недостатки в нынешней игре "пенсионеров". Никто не забывает, что лондонский клуб свел поединки против Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма вничью, однако тут есть небольшая разница по сравнению с Вулверхэмптоном. Если "красных дьяволов" и "шпор" тогда вполне устраивала ничья, то вот команда Нуну Эшпириту Санту играла только на победу, которую сумела в итоге вырвать в компенсированное ко второму тайму время.

Это уже второе поражение для Челси подряд, что должно стать серьезным звоночком для тренерского штаба Фрэнка Лампарда. На данном этапе, Кай Хаверц — выброшенные деньги на ветер, при этом слишком легко и просто всю вину сбрасывать на самого футболиста. Если в Байере немец играл под нападающим и был результативен, то в Челси он просто занимает место в центре поля. Почему Лампард даже не пытается наигрывать Хаверца в роли плеймейкера в своей команде — большой вопрос. Аналогичная ситуация и с Тимо Вернером, который является универсальным бойцом атаки, но в качестве центрального форварда выглядит лучше, чем на вингере.

Начавшиеся проблемы Челси можно связывать с отсутствием травмированного Хакима Зийеха или несыгранностью состава, однако и ненадежность в обороне никуда не пропала. Сколько бы Курт Зума не забивал, выигрывая борьбу на втором этаже, лучше действовать в защите он не стал, о чем свидетельствует победный гол Педро Нету. Кроме того, удивила замена Жиру на Абрахама на 72-й минуте. Вы скажете, что из-за возраста. Возможно, но более ли полезен Абрахам при игре навесами с левого фланга, чем французский форвард, который еще и гол забил в этом матче? Сомневаюсь.

В тот день авторитетный Петр Чех был нужен больше на тренерской скамейке Фрэнка Лампарда, чем в воротах молодежной (U-23) команды Челси. В качестве тренера, мотиватора или опытного игрока — не имеет значения. Лампард нуждается в подсказках и смене тактики, иначе "многомиллионому болиду" понадобится новый двигатель.

Вулверхэмптон — Челси 2:1

Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+4 — Жиру, 49

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Семеду, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Марсал — Нету, Силва (Траоре, 61), Поденсе (Витинья, 90).

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 71), Канте, Маунт — Пулишич, Жиру (Абрахам, 72), Вернер.

Предупреждения: Поденсе, Семеду — Маунт, Канте.

Вест Бромвич уволил Славена Билича после ничьей с Манчестер Сити. Биг Сэм, ваш выход!

По итогам 13-го тура английской Премьер-лиги произошла первая тренерская смена в текущем сезоне. При всем уважении ко всем заслугам и успехам, ожидалось, что своей должности лишится наставник Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер, однако жертвой увольнения стал главный тренер Вест Бромвича Славен Билич. Что еще более интересно, произошло это после сенсационной ничьей в поединке с Манчестер Сити.

Можно бесконечно шутить о нынешней форме "горожан", но объясняется отставка хорватского специалиста либо возникнувшими разногласиями с руководством, либо результатами команды до матча с Сити. Если второе, то почему Билича не уволили раньше? Но покинул свой пост хорват на мажорной ноте, чего невозможно отнять. Подопечные Хосепа Гвардиолы доминировали по ходу всего поединка, однако кризисному Вест Бромвичу удалось сохранить ничейный результат и, в какой-то степени, начать новый путь, проводив старого наставника.

Биг Сэм снова вступает в игру! Кто-то удивился, что именно Аллардайс принялся вытягивать Вест Бромвич из зоны вылета? Понятно, что 66-летний специалист — это ставка на результат здесь и сейчас, а не на перспективу, а получится ли у "дроздов" сохранить прописку в высшем дивизионе АПЛ — покажет только время.

Манчестер Сити — Вест Бромвич 1:1

Голы: Гюндоган, 30 — Диас (АГ), 43

Манчестер Сити: Эдерсон — Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Менди (Уокер, 75) — Родри, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус, Фоден (Агуэро, 76).

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, О`Ши, Аджайи, Гиббс — Филлипс (Пелтьер, 87), Ливермор (Кровинович, 80), Сойерс, Галлахер, Диангана - Грант (Остин, 70).

Предупреждения: Жоау Канселу - Галлахер, Пелтьер, Сойерс.

Обамеянг наконец-то забил, Габриэль удалился, а Саутгемптон не воспользовался

Несмотря на серию из четырех поражений, среди которых затерялась ничья с Лидсом, Арсенал у букмекеров считался фаворитом поединка с Саутгемптоном, который перед 13-м туром занимал четвертую позицию в турнирной таблице. Из-за разницы в классе некоторых футболистов двух команд или причиной таких прогнозов стало повисшее давление над главным тренером Микелем Артетой — вопрос уже второстепенный. Понятно одно: руководству Арсенала было бы трудно объяснить свое решение не увольнять испанского специалиста в случае поражения от Саутгемптона, хотя проблемы на Эмирейтс были еще до него. Не Артета же подписывал Гранита Джаку, и не Артета же согласился потратить на Николя Пепе 80 миллионов евро?

Что касается матча с Саутгемптоном, в первом тайме "святые" буквально уничтожали тот "нарисованный" статус фаворита у Арсенала. План Ральфа Хазенхюттля заключался в том, чтобы вытягивать на себя прессингующего соперника, а затем отправлять мяч в атаку длинными передачами. Невзирая на то, что "канониры" не спешили задействовать высокий прессинг, Саутгемптону удалось забить до перерыва. Автором, по иронии судьбы, стал Тео Уолкотт, который окончательно разбил сердца болельщиков Арсенала и отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды.

Если Саутгемптон не стал менять подход к игре по сравнению с прошлыми матчами, то Микеля Артету активно критиковали за завершение атак путем постоянных навесов в штрафную. Против "святых" мы увидели более комбинационную игру Арсенала, где Себальос разгонял атаки (к удивлению, неплохо), а Сака и Обамеянг уже привычно перегружали левый фланг. Оно и не странно, ведь справа находился Николя Пепе, которому до сих пор не удается найти свою игру на Эмирейтс.

Да, первый тайм был провальным от лондонцев, но было ощущение предстоящего камбэка после перерыва. Подтвердились эти догадки, когда Сака совершил феноменальный сольный проход и позволил Обамеянгу наконец-то забить в чужие ворота, а не в свои. Правда, Габриэль, который в минувших поединках был светлым пятном на фоне всех игроков Арсенала, заработал красную карточку. О победе можно было забыть, хотя сохранить ничейный счет "канонирам" удалось. Подводя итоги, Арсенал продолжает располагаться на 15-й строчке и продлевает серию без побед в АПЛ до шести матчей, а Саутгемптон поднимается на 3-ю позицию!

Арсенал — Саутгемптон 1:1

Голы: Обамеянг, 52 — Уолкотт, 18

Арсенал: Лено — Габриэль, Холдинг, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 67), Сака, Эль-Ненни, Пепе (Седрик, 85) — Обамеянг, Нкетиа (Давид Луиз, 65).

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор — Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 63), Ромеу, Уолкотт (Дженепо, 63) — Адамс, Ингз.

Предупреждения: Себальос, Магальяйнс — Беднарек, Бертранд, Ингс

Удаление: Габриэль, 62

Заявка на чемпионство? Тоттенхэм уступил лидерство Ливерпулю

Битва за лидерство двух специалистов с абсолютно противоположными подходами к построению игры своих команд. Развитие событий в центральном поединке тура между Ливерпулем и Тоттенхэмом не стало большим удивлением. Жозе Моуриньо выбрал характерную для себя оборонительную стратегию "выжидающего", тогда как команда Юргена Клоппа активно атаковала и заставляла включаться в игру голкипера "шпор" Уго Льориса.

Моуриньо полностью наплевал на владение мячом, которое по итогам встречи составило 76 на 24. Да и зачем нужно то владение мячом, если в составе твоей команды присутствует быстроногий Сон Хын Мин, который единственную длинную передачу Джовани Ло Чельсо способен превратить в гол и вернуть равновесие в счете? Во время прямой трансляции сразу и не было понятно, как Тоттенхэму удалось забить. Это был первый удар северолондонского клуба по воротам соперника, которого пришлось ждать аж 33 минуты.

После перерыва Ливерпуль продолжать активно атаковать и заставлять оборону Тоттенхэма буквально ложиться под мяч, но, несмотря на это, победителем данного противостояния вполне могли стать подопечные Жозе Моуриньо. Невозможно отрицать: сколько бы Ливерпуль не побеждал, травма Вирджила Ван Дейка стала большой потерей. 19-летний Рис Уильямс в очередной раз доказал, что не готов к выступлениям на таком высоком уровне. Ливерпулю повезло, что в тот вечер Стивена Бергвейна преследовала неудача, а штурм в заключительные минуты встречи наконец-то принес свои плоды в виде победы благодаря голу Роберто Фирмино после подачи с углового. У нас новый лидер, при этом единоличный.

Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1

Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 — Сон, 33



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87) — Кейн.



Предупреждения: Ло Чельсо, Хойбьерг.

Одной строкой:

Долгожданный подарок от Марсело Бьелсы. Лидс Юнайтед симпатизирует многим болельщиками не только из-за своей славной истории, но и из-за своего атакующего стиля игры и результативных матчей. После двух поражений подряд "павлинам" удалось реабилитироваться и добыть феерическую победу над Ньюкаслом со счетом 5:2.

Эвертон продолжает набирать ход: Лестер пал вслед за Челси. Пока некоторые команды переживают период спада, команда Карло Анчелотти уже свой пережила и добыла вторую победу подряд над серьезным соперником, который совсем недавно примерил на себя роль лидера турнирной таблицы. Лестеру пока удается оставаться в еврокубковой зоне, но конкуренция возрастает с каждым туром — в борьбу возвращается Эвертон, который уже расположился на пятой строчке.

Фулхэм и Брайтон сыграли в нулевую ничью. Бывает и так, что двум атакующим коллективам не удается вскрыть оборону друг друга в очном противостоянии. При этом, как "дачники", так и "чайки", ведут борьбу за сохранение прописки. Где еще набирать очки, как не в матче с прямым конкурентом? Но имеем то, что имеем.

Вест Хэм и Кристал Пэлас разошлись миром. Подобного результата стоило ожидать в данном лондонском противостоянии. Быстрые контратаки — главная сила и подопечных Дэвида Мойеса, и команды Роя Ходжсона. Тем не менее, кто из них все-таки сильнее — вопрос открытый. Из интересного: впервые с ноября на поле появился Андрей Ярмоленко, а шедевральный гол Себастьяна Алее стал настоящим украшением этого матча.

Астон Вилла не нашла брешь в обороне Бернли. Кто активно следит за английской Премьер-лигой, сразу может назвать любимый счет Бернли. Да, опять "бордовые" выстояли и сыграли в нулевую ничью. Кстати, этот результат позволил команде Шона Дайча покинуть зону вылета, а голкиперу Астон Виллы Эмильяно Мартинесу — возглавить рейтинг вратарей АПЛ по количеству проведенных "сухих" матчей. Очередной повод для размышлений для руководящих людей на Эмирейтс.

Манчестер Юнайтед успешно прошел подготовку к предстоящей встрече с Лидсом. Победа "красных дьяволов" над Шеффилд Юнайтед, который набрал всего одно очко в текущем сезоне, вряд ли кого-то удивила. Была ли она простой? Возможно, и была бы, однако Дин Хендерсон решил усложнить задачу МЮ и немного помочь своему бывшему клубу, совершив ошибку уже в начале поединка. Невзирая на это, манкунианцы смогли отыграться и одержать очередную победу на классе, а Крис Уайлдер рискует стать безработным уже после следующего тура.