Англия

Кипер набрал отличную форму в новом клубе.

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла в домашних стенах сыграла вничью против Бернли (0:0).

Этот матч стал для вратаря Астон Виллы Эмильяно Мартинеса шестым сухим в текущем сезоне. Так он выбился на первое место по этому показателю в АПЛ.

На втором месте сразу пять киперов: Уго Льорис из Тоттенхэма, Алекс Маккарти из Саутгемптона, Эдуар Менди (Челси), Ник Поуп (Бернли), Эдерсон (Манчестер Сити) — по 5 матчей на ноль.

Отметим, что Мартинес перебрался в Астон Виллу в летнее трансферное окно из лондонского Арсенала. Сейчас команда идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!