Бельгиец — ключевое звено в команде "горожан".
Кевин Де Брюйне, Getty Images
18 декабря 2020, 20:41
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не сможет предоставить отдых полузащитнику команды Кевину де Брюйне в рождественский период.
"Де Брюйне слишком важен для нас, у него не будет отдыха. Он пропускал матчи Лиги чемпионов, еще какие-то игры. В предыдущие недели Кевин играл лишь в матчах Премьер-лиги. Прямо сейчас мы нуждаемся в нем", – цитирует Гвардиолу Goal.
В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 11 матчах, в которых отметился 2-мя забитыми мячами и сделал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Де Брюйне подпишет новый контракт с Манчестер Сити.