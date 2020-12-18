Англия

Бельгиец — ключевое звено в команде "горожан".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не сможет предоставить отдых полузащитнику команды Кевину де Брюйне в рождественский период.

"Де Брюйне слишком важен для нас, у него не будет отдыха. Он пропускал матчи Лиги чемпионов, еще какие-то игры. В предыдущие недели Кевин играл лишь в матчах Премьер-лиги. Прямо сейчас мы нуждаемся в нем", – цитирует Гвардиолу Goal.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 11 матчах, в которых отметился 2-мя забитыми мячами и сделал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне подпишет новый контракт с Манчестер Сити.