Англия

Мнения разделились на два равных по числу приверженцев полюса.

Встреча представителей клубов-участников английской Премьер-лиги, которая прошла в пятницу, 18 декабря, не принесла желанного для группы лоббистов идеи о пяти заменах результата. Руководители и организаторы состязаний сумели сойтись лишь на решении об увеличении количества футболистов, которые могут попадать в заявку на игру в качестве запасных с семи до девяти.

Один из главных хедлайнеров идеи о пяти заменах в АПЛ, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, не был доволен достигнутым на совещании решением: "Я не уверен, что это компромисс", — с этой фразы начал наставник чемпионов Англии свой ответ на вопрос журналиста в ходе интервью BBC.

Стоит напомнить, что клубы АПЛ, вместе с остальными чемпионатами по всему миру, сумели воспользоваться опцией с дополнительными заменами по своему выходу из весеннего локдаунда, однако уже в новый сезон вошли с более привычным для новейшей истории количеством возможностей для ротации по ходу поединка.

"Все знают, что 10 клубов проголосовали против. Речь шла не о преимуществах для отдельных команд, а только о благополучии игроков. И они проголосовали против!, — негодует от принятого решения немецкий специалист, — Они уникальны среди всего здравомыслящего мира. Я не знаю, в каких других лигах все еще остаются только три замены. Для подобного голосования нужна исключительная причина".

Вторил своему коллеге по тренерскому цеху и главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета: "Принятое решение не имеет большого смысла".

"Я не вижу поводов для отказа от пяти замен, потому что самое важное — это благополучие игроков, и лучший способ защитить их и иметь варианты защиты — это иметь возможность расширить количество допустимых замен по ходу игры. Мы (Премьер-лига — ред.) единственные, кто идет на это (в Европе — ред.). Бестолковый путь.

Несмотря на отсутствие положительных новостей по этому вопросу, мы продолжаем работать над этой темой. Мы даем много данных, высказываем свое мнение. У нас есть много статистики, подтверждающей то, что ситуация в Премьер-лиге с точки зрения травм продолжает усугубляться, но на это нет должной реакции", — высказался испанский наставник.

Исходя из результатов голосования, которые озвучил Юрген Клопп, можно понять, что у идеи есть явные противники. Один из них — главный тренер Ньюкасла Стив Брюс, который рассуждает следующим образом: "В последних матчах мне могли бы пригодится пять замен, однако я приветствую решение оставить правила неизменными. Мы все проголосовали за это на старте сезона, и, как я считаю, мы должны закончить с того, с чем начали".

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон просто поддержал решение представителей своего клуба: "Я полагаю, что мы проголосовали аналогичным образом снова, потому что мы считаем, что трех замен достаточно. Однако я рад, что девять игроков будут допущены на скамейку запасных. Это имеет огромное значение с точки зрения управления вашей командой и контроля над ней".

Более резкой позиции придерживался босс Эвертона Карло Анчелотти: "Если вам нужно дать игрокам отдых — давайте его до начала игры, а не заменяйте футболистов через 60 или 70 минут".

В свою очередь, наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиолы выступил в сдержанной, но достаточно четкой позиции: "Я уже говорил об этом. Некоторые согласны, некоторые нет. Мы с этим согласимся. Вот и все".