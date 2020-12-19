Англия

Английский форвард забил 11 мячей после весеннего локдауна.

Нападающий лондонского Вест Хэма Майкл Антонио продлил свои отношения с клубом до конца июня 2023-го года, о чем "молотобойцы" сообщили посредством публикации на своей странице в социальной сети Twitter.

Not part of a professional Academy as a youngster.



Didn't play his first Premier League match until the age of 25.



Not regularly deployed as a centre forward until midway through the 2019/20 season.



Now a talisman in our team 🤩 pic.twitter.com/Lfg7ASBLv4 — West Ham United (@WestHam) December 18, 2020

"Я забил восемь голов за месяц весной, так что у меня есть два с половиной года, чтобы увидеть, сколько еще я смогу забить и до какого показателя я смогу дойти. Моя следующая цель — в 50 голов в Премьер-лиге", — отреагировал футболист на подписание нового соглашения.

На данный момент у английского форварда 39 голов за Вест Хэм в национальном первенстве, которые позволяют ему находиться на четвертом месте в рейтинге бомбардиров за всю историю выступлений команды в данном состязании.

В новом сезоне 30-летнему англичанину уже удалось провести 3 мяча в ворота соперников, сыграв при этом в семи поединках (530 минут).

Трансферная стоимость футболиста — 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, в то время как из Ноттингем Форрест в стан "железных" он переходил осенью 2015 года за 9,5 млн евро.

Пополнить голевой баланс нападающий сможет во время гостевого лондонского дерби против Челси, которое состоится в понедельник, 21 декабря.