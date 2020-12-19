Англия

Результативность клуба в текущем сезоне значительно снизилась, по сравнению с предыдущими.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о спаде результативности команды.

В 12 матчах сезона АПЛ команда забила 18 голов, а в прошлых трех сезонах на этом же отрезке в ее активе было соответственно 40, 36 и 35.

"Конечно, если сравнивать с прошлыми тремя сезонами, то мы должны забивать больше. Это реальность, все об этом знают.

Но это не зависит от одного конкретного игрока. Важную роль играют менталитет и настрой. Нужно быть позитивными и агрессивными.

Единственный шанс, который у нас есть, – настаивать на своем, играть лучше. Мы не должны просто перекладывать ответственность на форвардов.

Конечно, они знают, что должны забивать, но в нашу игру и в создание большего количества моментов вовлечены все.

Если взять последние 32-33 игры, которые мы сыграли, Агуэро мог сыграть только в 4-5 из них. У Жезуса невероятное соотношение голов и минут в АПЛ, он входит в топ-3 или топ-4 лучших в истории.

Но наша результативность не должна зависеть только от него. Да, у нападающих больше обязанностей в плане попыток выигрывать матчи, но, как я уже сказал, забивать может каждый", – приводит слова Гвардиолы Sky Sport.

Ранее Гвардиола заявлял, что у полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне не будет отдыха в рождественский период.