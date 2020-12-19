Англия

По итогам последнего тура АПЛ "красные" вновь вышли на первое место турнирной таблицы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о особом настрое соперников перед поединками с мерсисайдским клубом.

"Находясь в Ливерпуле, я чувствую, что все хотят нас обыграть. У клуба великая история, это мало кому нравится.

Однажды в Ньюкасле это было похоже на финал чемпионата мира. Я подумал: "Вау, что здесь происходит?" Ответ стоит искать в прошлом.

Мы просто пытаемся разобраться в своих проблемах и пытаемся как-то с ними справиться.

Есть одна маленькая проблема – мы стали чемпионами в прошлом сезоне, и все хотят нас обыграть", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее Клопп рассказывал о восстановлении полузащитника клуба Тьяго Алькантаре.