Англия

Испанский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник Ливерпуля Тиаго Алькантара травмировался по поединке пятого тура английской Премьер-лиги против Эвертона, который состоялся 17 октября. С тех пор испанский хавбек не появлялся на футбольном поле.

Хотя восстановление Тиаго после повреждения находится на финальном этапе, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что не будет спешить с его возвращением в состав.

"Мы уже шутили о том, что в январе нужно подписать Тиаго в Ливерпуль. Если без шуток, то он все ближе и ближе к тому, чтобы вернуться. Но мы не будем торопиться. Нельзя спешить. Пока Тиаго не вернулся к тренировкам с командой, но он находится в шаге от этого.

"Посмотрим, как он будет себя чувствовать на этих выходных, а затем на следующей неделе посмотрим, сможет ли он тренироваться с командой. Я не знаю сейчас на 100 процентов. Есть несколько тестов, которые он должен пройти перед тем, как мы примем решение".

"Подобная ситуация не только с Тиаго. Милнера ждет то же самое, Шакири — аналогично. Если я кого-то забыл, это не потому, что я проявил неуважение. Просто сейчас многие футболисты травмированы", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.