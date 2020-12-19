Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура АПЛ между Кристал Пэлас и Ливерпулем.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп предоставил отдых лучшему бомбардиру команды Мохаммеду Салаху. Вместо него с первых минут в матче против Кристал Пэлас сыграет Такуми Минамино. Кроме того, шанс проявить себя получил Наби Кейта, который выйдет с первых минут вместо Кертиса Джонса.

Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Куяте, Кэхилл, ван Аанхолт — Шлупп, Миливоевич, Макартур, Эзе — Заа, Айю

Запасные: Батленд, Уорд, Томкинс, Данн, Митчелл, Таунсенд, Маккарти, Ридевалд, Батшуайи

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Кейта — Минамино, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Келлехер, Р. Уильямс, Филлипс, Н. Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Салах, Ориги

Матч Кристал Пэлас — Ливерпуль начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.