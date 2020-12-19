Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура АПЛ между ливерпульским Эвертоном и лондонским Арсеналом.

Капитана лондонского Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга не оказалось в заявке на поединок против Эвертона. На острие атаки "канониров" сыграет Эдди Нкетиа, а Александр Ляказетт остался на скамейке запасных.

Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Кин, Мина, Годфри — Сигурдссон, Дукуре, Дэвис — Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон

Запасные: Ольсен, Лессль, Кенни, Нкунку, Коулман, Брантвейт, Тосун, Бернард, Гордон

Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Себальос, Сака — Пепе, Нкетиа, Виллиан

Запасные: Рунарссон, Бельерин, Суареш, Мустафи, Колашинац, Уиллок, Смит-Роу, Ляказетт, Мартинелли

Матч Эвертон — Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.