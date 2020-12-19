Англия

Хавбек может оказаться в стане "клинков".

Руководство Шеффилд Юнайтед намерено обратиться к Манчестер Юнайтед в целью арендовать полузащитника Джесси Лингарда, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, "клинки" намерены пригласить английского футболиста в команду уже в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что Юнайтед не будет препятствовать уходу игрока, так как его контракт истекает в конце текущего сезона. Кроме того, Лингард не имеет игровой практики в команде. В текущем сезоне игрок провел в составе "красных дьяволов" две игры и не отметился в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника также заинтересован Реал Сосьедад.