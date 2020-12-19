Англия

Специалист поделился мнением об игре.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение Эвертону в поединке АПЛ (1:2).

"Мы уступили из-за двух ключевых моментов. Мы доминировали, создали много хороших моментов и не заслуживали поражения. Была штанга, просто не повезло. Мы боремся, так было и в игре против Бернли. Сложно играть против команды, которая низко обороняется и тянет время. Все усложняем сами себе, пропуская первыми".

"Мне кажется, что мы больше 15 раз пробили по воротам Эвертона. Нужно добавлять в реализации и скорости. Чтобы выигрывать, мы должны создавать еще больше моментов. Мальчики все еще бьются, им обидно", — цитирует Артету ВВС.

Отметим, что после 14 туров Арсенал занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ, при этом опережая Бернли, который находится в зоне вылета, на четыре очка.

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