Англия

Испанец не отрицает, что его работа находится под угрозой.

Главный тренер Арсенала Микель Артета ответил на вопрос о том, считает ли он, что его работа в клубе находится под угрозой.

"Я понимаю, о чем идет речь. Моя энергия и мое внимание сосредоточено только на том, чтобы вывести команду из этой ситуации, поддерживая дух в команде и борьбу, которую парни демонстрируют каждый раз, когда выходят на поле. Вы видите это, вы не можете этого отрицать.

Очевидно, опять же, результаты — в этом нет никаких сомнений, они недостаточно хороши и неприемлемы для стандартов этого футбольного клуба, и это вызов и борьба, против которого мы выступаем", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о причинах поражения в матче против Эвертона (1:2).