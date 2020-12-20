Англия

Football.ua анонсирует матч 14-го тура АПЛ между "шпорами" и "лисами".

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в домашних стенах примет Лестер.

Тоттенхэм — Лестер Сити

Воскресенье, 20-е декабря, 16:15. Стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. 14-й тур АПЛ. Арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Тоттенхэм начала текущего сезона очень отличается от себя образца прошлого розыгрыша АПЛ. Команда действует слаженно и показывает привлекательный футбол, который радует глаз болельщика. Шикарную статистику команды Жозе Моуриньо подпортили последние две игры в чемпионате, в которых "шпоры" сыграли вничью с Кристал Пэлас (1:1) и уступили Ливерпулю (2:1). Как сказал "особенный" после матча с "мерсисайдцами": "Мы заслужили победу. Я разочарован. Ничья, вероятно, будет честным результатом, но проиграть — это действительно несправедливо — но это футбол". Поединок против Лестера покажет: либо команда даст бой, победит и останется в тройке таблицы, либо, в случае поражения, все поймут, что спад действительно имеет место быть. Поединок будет действительно принципиальным, как говорится: "за шесть очков".

Для Лестера начало текущего сезона также складывается очень удачно. Команда находится именно там, где и хочет быть в конце чемпионата — на четвертой позиции. Отставание от Тоттенхэма — всего одно очко. В очной дуэли решится, кто более удачлив, а кто не лучшим образом готов к такому насыщенному календарю. Лестер последнюю игру в чемпионате проиграл. И уступила команда абсолютно по делу, так как оказалась не готовой к мотивированному Эвертону Карло Анчелотти. Но без поражений не бывает побед. На стадионе Тотттенхэм Хотспур ожидается серьезная битва.

Не сыграют: Ламела, Танганга - Перейра, Сеюнджу.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

- Команды провели между собой 114 игр, и крупнейшие победы обеих — по 6:0.

- Несмотря на высокие места в таблице обе команды участвуют в Лиге Европы, где успешно преодолели стадию группового этапа.